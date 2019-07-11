0553 313 94 23

Van’da “IPARD II. Başvuru Çağrı İlanı” bilgilendirme toplantısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğiyle “IPARD II.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
Van’da “IPARD II. Başvuru Çağrı İlanı” bilgilendirme toplantısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğiyle “IPARD II. Başvuru Çağrı İlanı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Van TSO Erek Toplantı Salonunda düzenlenen programda bir konuşma yapan Van TSO Girişimciler Kurulu Üyesi Berrin Uçar, temel amaçlarının kadın girişimci sayısını arttırmak olduğunu belirtti.Kadının istihdam alanını genişletmek ve üretime dayalı bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Uçar, “Bugün düzenlemiş olduğumuz programımızın konusu, faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı AB CE Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD programı fonudur. Bu destek ‘kamu katkısı’ olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı programı çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. Bu konunun detayları konuklarımız tarafından sizlere açıklanacaktır” dedi.


Düzenlenen bilgilendirme toplantısı, TKDK uzmanlarının sunumuyla devam ederken, soru-cevap bölümüyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    1. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    2. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    3. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    4. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    5. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    6. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    7. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    8. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    9. BJK genel kurulundaki kararların..
    10. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    11. Görev süresini tamamlayan narkotik..
    12. Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi..
    13. CHP'den 3 yıl sonra 15 Temmuz dönüşü!..
    14. Başkan Alkayış’tan 15 Temmuz açıklaması
    15. Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını..
    16. Altının kilogramı 259 bin 100 liraya..
    17. Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev..
    18. Kaçak tüketimi önleyecek projeye..
    19. Ozan Can: “Çekişmeli bir gruptayız”
    20. ÇTSO’da olağan meclis toplantısı
    21. İtalyan gazetecilere 15 Temmuz darbe..
    22. Putin, Zelenskiy'nin teklifini..
    23. Srebrenitsa nerededir? Srebrenitsa..
    24. Başkan Bayındır: "Beyşehir leylek..
    25. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'na..
    26. ABD Temsilciler Meclisinin en genç..
    27. BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye 22..
    28. 60 yıl sonra yeniden görmeye başladı
    29. Kargalar kavga yaptı 15 dekarlık..
    30. Pakistan'daki feci tren kazasında ölü..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap