Van’da ilk teravih namazı kılındı

Van’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı, tüm İslam aleminde olduğu gibi Van’da da büyük sevinçle kılındı. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, barış ve huzur dileklerinde bulundular. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar, bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı.

Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.

İlk teravih namazını kılmanın sevincini yaşadığını belirten Hüseyin Akman isimli şahıs, Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirterek, “Bu mübarek günde; tüm İslam aleminin bereket, huzur, sağlık ve hoşgörü içerisinde Ramazanı geçirmesini temenni ediyorum” dedi.