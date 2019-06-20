Van’da ‘İletişim Teknikleri’ konulu seminer

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik ‘İletişim Teknikleri’ konulu bir seminer düzenlendi.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Etkili İletişim Teknikleri” konulu projeye ait seminere, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelleri katıldı. Karma Sanatevi eğitim uzmanlarından Nilgün Tuluk tarafından verilen eğitim, 17 - 21 Haziran tarihleri arasında Van Tarım ve Orman Müdürlüğü İnci Kefali Toplantı Salonunda devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, etkili iletişim teknikleri eğitiminin hayırlara vesile olmasını temenni ederek; bitkisel ve hayvansal üretim ve sağlığı, su ürünleri yetiştiriciliği ve denetimleri, gıda denetimleri gibi çok farklı alanlarda paydaşlarımıza hizmet vermekte olan personellerinin etkili iletişim becerilerini geliştirerek, hizmet sunumlarında iletişimden kaynaklanan problemleri azaltmak, çalışma hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözümlemek, farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak ve problemlerin çözümüne destek olmak amacıyla bu eğitimin verildiği belirtti.

Beş gün sürecek eğitime ilk iki gün il müdürlüğü personelleri, son üç gün ise ilçe müdürlüğü personelleri katılacağı belirtildi.