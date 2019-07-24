0553 313 94 23

Van’da “İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı

Van’da 2019 yılının üçüncü dönem “İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:43
Van’da “İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı

Van’da 2019 yılının üçüncü dönem “İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi.


Kamu yatırımlarının paylaşıldığı ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların istişare edildiği Van İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı üçüncü dönem toplantısı, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven’in başkanlığında yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, ilçe belediye yetkilileri ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Baygüven, yatırımcı kurumlar ve 14 belediyenin farklı sektörlerden toplam 661 projesinin bulunduğunu söyledi.Vali Yardımcısı Baygüven, toplam yıl ödeneğinin 604 milyon 333 bin TL, toplam proje tutarının 5 milyar 999 milyon 756 bin TL, önceki yıllar toplam harcama tutarının bir milyar 961 milyon 761 bin TL, yılı harcama tutarı 483 milyon 43 bin TL ve toplam harcama tutarının 2 milyar 444 milyon 804 bin TL olduğunu açıkladı.


Yatırımcı kuruluşların ve belediyelerin proje sayılarıyla, ödenekleri hakkında da bilgi veren Baygüven, “Yatırımcı kuruluşların toplam proje sayısı 386, toplam proje tutarı 5 milyar 406 milyon 724 bin TL ve toplam yıl ödenekleri ise 567 milyon 252 bin TL’dir. Belediyelerin toplam proje sayısı da 275, toplam proje tutarı 593 milyon 32 bin TL ve toplam yıl ödenekleri 37 milyon 81 bin TL’dir” dedi.


Vali Yardımcı Baygüven, 193 projenin bittiğini, 348 projenin devam ettiğini, 68 projenin ihale aşamasında olduğunu, 21 projenin ihalesinin yapıldığını, başlanılmayan 30 projenin olduğunu ve yer teslimi yapılan proje sayısının da sadece bir tane olduğunu kaydetti.


Toplantı, kurumların bilgilendirme sunumları, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edremit hizmette şaha kalktı
    1. Edremit hizmette şaha kalktı
    2. Fransa’da uçak kazası: 2 ölü
    3. Pamukkale’de gençlerin ulaşımda..
    4. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı,..
    5. Düzce "afet bölgesi" ilan edildi
    6. Denizlispor, Zeki Yavru’yu transfer..
    7. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    8. Trafikteki not, ödül olarak bisiklet..
    9. Duyarsız sürücüler drone ile belirlendi
    10. Van’da “İl Koordinasyon Kurulu”..
    11. İngiltere’de başbakanlık görevinden..
    12. Başkan Yılmaz, Basın Bayramında..
    13. Hindistan'da ünlülerden Başbakan..
    14. Tatvan için sosyal medya üzerinden..
    15. Düzce afet bölgesi ilan edildi
    16. Aliağa’da çevrecilik farkındalığı
    17. MHP İl Başkanı Karataş’tan basın..
    18. Edremit Belediyesi Altınolukspor TVF..
    19. Arıkan, gazeteciler ile kahvaltıda..
    20. Aksaray’da aranan 6 zanlıya tutuklama
    21. Rektör Uzun’un “Basın Bayramı” mesajı
    22. Ülkede polis her 5 saatte bir kişiyi..
    23. Bartın Üniversitesi, Karadeniz..
    24. Napoli, Eljif Elmas ile sözleşme..
    25. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batı..
    26. Kumluca’da yüzme alanları denetlendi
    27. New York borsası düşüşle açıldı
    28. Fuar’a kayısılı davet
    29. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami..
    30. Aile çalıştayının ilk ayağı..
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?