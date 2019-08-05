Van’da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi Van’ın İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi toprağa verildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi toprağa verildi.

İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi mevkiinde tali yolda 18 Temmuz 2019 günü G.S. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 76 AAC 296 plaka sayılı minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 16 kaçak göçmen hayatını kaybetmişti. Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve 15 günlük yasal bekleme süresince yakınları tarafından alınmayan kaçak göçmenlerin cenazeleri, Van Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı.

Kaçak göçmenlerin cenazeleri, Seyrantepe Mahallesi’ndeki kimsesizler mezarlığında yan yana defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.