Van’da hasta seçmenler sandığa taşındı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta vatandaşlar, hasta nakil ambulanslarıyla refakatçileri eşliğinde oy verecekleri okullara taşındı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta vatandaşların yerel seçimde oy kullanmaları için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.Hastalar, ’evde bakım hizmetleri’ kapsamında hasta nakil ambulansları ile oy kullanacakları okula götürülerek, refakatçileri eşliğinde oy kullanmaları sağlandı. Açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, sağlık bakım hizmetleri kapsamında oy kullanabilecek durumda olan yaklaşık 20 vatandaşı sandığa taşıdıklarını belirtti. Parlak, hastaları okullara taşınması konusunda 4 araç tahsis ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Necla Yeşilova ise, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de vatandaşların oy kullanma hakkı için kendilerini sandığa taşıdıklarını ifade etti.

Oy kullanan hasta seçmenler de, kendilerine bu hizmeti sunan İl Sağlık Müdürlüğü ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.