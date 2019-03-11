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Van’da ‘Halkoyunları Bölge Grup Yarışmaları’ sona erdi

Van’da 408 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Halkoyunları Bölge Grup Yarışmaları’ sona erdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:20
Van’da ‘Halkoyunları Bölge Grup Yarışmaları’ sona erdi

Van’da 408 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Halkoyunları Bölge Grup Yarışmaları’ sona erdi.


Nur Tatar Spor Salonunda Ağrı, Batman, Hakkari, Muş, Şırnak, Van ve Iğdır illerinden 408 sporcunun katıldığı Türkiye Halk Oyunları Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Halkoyunları Bölge Grup Yarışması, düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere 2 ayrı kategoride yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ve iki gün boyunca devam eden Halk Oyunları Bölge Grup Yarışmaları sonucunda gençler düzenlemesiz dalda Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gençler düzenlemeli dalda ise Van ilinden Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi birinci oldu.


Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Grup Yarışmalarının ikinci gününde ise yapılan yıldızlar düzenlemesiz dalda Van ilinden Mustafa Cengiz Ortaokulu birinci olurken, Yunus Emre Ortaokulu ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Yıldızlar kategorisi düzenlemeli dalda ise Van ilinden Mustafa Cengiz Ortaokulu birincilik ödülünün sahibi oldu.


Halk Oyunları Bölge Grup Yarışmalarında gençler düzenlemeli dalda 1 birincilik, yıldızlar düzenlemesiz dalda 1 birincilik ve 1 ikincilik, yıldızlar düzenlemesiz dalda ise 1 ikincilik ödülünü alan Van, yapılan grup yarışmalarında en fazla ödül alan il olma başarısı elde etti.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 408 sporcunun katılımı ile iki gün boyunca Nur Tatar Spor Salonunda yapılan yarışmalarda birinci olan okullar, Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından ilerleyen tarihlerde yapılacak olan Halkoyunları Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.


Dereceye giren okullara ödülleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, Halkoyunları Van İl Temsilcisi Kemal Sargın, Spor Şube Şefi Mustafa Kazancı ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:20
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