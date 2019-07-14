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Van’da güven huzur uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 387 personril ile gerçekleştirilen "Huzur ve Güven Uygulamasında" 7 bin 464 şahıs sorgulanırken 49 araç sahibine 11 bin 272 TL idari para cezası uygulandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:17
Van’da güven huzur uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 387 personril ile gerçekleştirilen "Huzur ve Güven Uygulamasında" 7 bin 464 şahıs sorgulanırken 49 araç sahibine 11 bin 272 TL idari para cezası uygulandı.


Vatandaşların güven ortamı içerisinde gündelik hayata devamlarınısağlamaya yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. 387 jandarma personelinin katıldığı uygulamada Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında 37 yol kontrol noktası oluşturuldu. Uygulamada şahıs ve araç sorgulamalarının yanı sıra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, terminal gibi yerlerde de kontroller gerçekleştirildi. Uygulama süresince Jandarma ekipleri tarafından 7 bin 464 şahıs sorgulanırken 4 bin 998 araçta kontrol edildi. Jandarma trafik timleri tarafından çeşitli eksiklikleri bulunan 49 araç sahibine 11 bin 272 TL idari para cezası uygulanırken, 11 araçta trafikten men edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde ise 59 düzensiz göçmen yakalanırken, 232 grwm meteanfetamin ile 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak uygulamalara aralıksız devam edileceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:17
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