Van'da gözaltındaki çocuklara işkence yapıldığı iddiaları

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, Van'da gözaltına alınan 11 kişiye işkence yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu şüpheliler hakkındaki tüm işlemlerin hukuka uygun olarak yerine getirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında bugün yayımlanan, "İşkence Gören Çocuklar Serbest Bırakıldı" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Habere konu olan 11 çocuğa yönelik işkence gördükleri yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bahse konu yaşı küçük şahıslar, 15 Şubat 2019 tarihinde Van'da, bölücü terör örgütü elebaşının yakalanışının yıl dönümü sebebiyle terör örgütünün yaptığı yasa dışı eylem çağrısı üzerine polise ve polis araçlarına karşı taşlı, molotof kokteyli saldırı düzenlemiş ve olaylar esnasında bir polis memurunu da yaralamışlardır." ifadesine yer verildi.

Yasa dışı gösterinin görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, kimliklerini gizlemek amacıyla kullandıkları maske, eşarp, eldiven ve polise saldırı amacıyla kullandıkları havai fişeklerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şüphelilere ait cep telefonlarında terör örgütünü övücü mahiyette örgütsel paylaşımların ve dokümanların bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her zaman gerçekleri çarpıtmayı, yalan söylemeyi, iftira atmayı alışkanlık haline getiren birtakım çevrelerin ve onların avukatlarının 'gözaltında işkence' iddialarını mesnetsiz ve hukuk dışı bir şekilde dile getirmelerinin, kendi sempatizan kitlelerini kışkırtma, güvenlik güçlerimizi yıpratma ve itibarsızlaştırma amacına matuf olduğu bilinen bir gerçektir. Habere konu edilen şüpheliler hakkında yapılan tüm işlemler, hukuka uygun olarak yasal mevzuat ve yetkili adli makamların talimatları çerçevesinde yerine getirilmiş olup, olayların bilinçli olarak çarpıtılması ve terör örgütüne destek veren tavrı nedeniyle ilgili baro ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."



