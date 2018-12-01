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Van'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) 337 öğrencisinden 304'ü taburcu edildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:29
Van'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, yaptığı yazılı açıklamada, 337 öğrencinin bulantı ve ateş şikayetiyle kentteki farklı hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Bu öğrencilere gıda zehirlenmesi ön tanısıyla gerekli müdahalenin yapıldığını ve büyük kısmının taburcu edildiğini belirten Battal, "Şu an 33 kişi müşahede altında bulunmakta. Doktorlarımızdan aldığım bilgiye göre bunların da hayati tehlikesi bulunmayıp ilerleyen saatlerde bu kişilerin de taburcu edileceği şeklindedir." bilgisini verdi.

Öğrencilerin bazılarının ne üniversitenin merkez yemekhanesi ne de KYK yurtlarında yemek yememesine rağmen aynı şikayetle hastanelere başvurduğuna dikkati çeken Battal, şunları kaydetti:

"Durum bize intikal eder etmez bir soruşturma komisyonu kurulmuş, soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma ekibimiz çalışmalarına başlamış olup, gerek üniversitemizin ve gerekse KYK yemekhanelerindeki yemeklerden örnekler alınmıştır. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden örnekler almışlardır. Ayrıca hastalarımızdan da biyolojik tetkikler için gerekli numuneler alınıp etkenin izolasyonu için tetkikler yapılmıştır. Her 3 kurum da incelemelerini titizlikle sürdürmektedir. Sonuçlar çıkınca durum netleşecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin en küçük şüphesi olmasın. "

Battal, öğrencilere her zaman olduğu gibi bir baba şefkatiyle sahip çıkıldığını ifade ederek, "Haberi alır almaz rektör yardımcıları ve bütün idari kadroyla bizzat hastaneye gidilerek tek tek öğrencilerimizle ilgilenilmiş ve sürekli takipleri yapılmıştır. Soruşturma ve incelemeler neticesinde durum netleşince elde edilen bütün bilgiler paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:29
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