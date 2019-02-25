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Van’da ‘Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması’ heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Kültür ve Sanat’ yarışmaları adı altında “Kim Bilir” sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması’, Van’da da düzenlendi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:41
Van’da ‘Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması’ heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Kültür ve Sanat’ yarışmaları adı altında “Kim Bilir” sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması’, Van’da da düzenlendi.


Tuşba Gençlik Merkezinin çok amaçlı spor salonunda Gevaş, Çaldıran, Edremit, İpekyolu, Gürpınar, Erciş, Süphan ve Tuşba gençlik merkezlerinden 48 gencin katılımıyla lise ve üniversite düzeyinde iki farklı kategoride yapılan bilgi yarışmasında; 14-17 yaş kategorisinde Çaldıran Gençlik Merkezi birinci olurken, 18-25 yaş kategorisinde ise Tuşba Gençlik Merkezi birinci oldu.


Yapılan ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Sunullah Ercek; il birinciliğini kazanan gençlerin bu yıl ev sahipliğini yapacakları bölge finallerinde Van’ı temsil edeceklerini kaydetti. Ercek, “Yarışmamıza katılan tüm gençlerimize teşekkür eder, il birinciliğini kazanan gençlerimize de bölge finallerinde başarılar dileriz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:41
  1. sanat
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