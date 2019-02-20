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Van’da ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesi

Van Valiliği tarafından yürütülmekte olan ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesinde başarılı olanlara ödülleri verildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
Van’da ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesi

Van Valiliği tarafından yürütülmekte olan ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesinde başarılı olanlara ödülleri verildi.


Van Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesi kapsamında yıl içerisinde bölgesel ve ulusal başarılara imza atan gençlere Van Vali Yardımcısı ve SODES İl Koordinatörü Faruk Bülent Baygüven tarafından ödülleri verildi. Törende Oryantiring Milli Takımına seçilerek Türkiye’yi Avrupa ve dünya şampiyonasında temsil edecek olan sporcular ile ‘Minikler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olan ekibin de aralarında bulunduğu gençler, başarıya giden yolda yaptıkları çalışmaları Vali Yardımcısı Baygüven ve diğer davetlilerle paylaştı. Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven tarafından Proje Genel Koordinatörü Bülent Veziroğlu’na, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’a, Gençlik Merkezleri Koordinatörü Sunullah Erçek’e, Mali İşler Sorumlusu Faruk Balta’ya, İpekyolu İlçe Koordinatörü Cevdet Arslan’a, Tuşba İlçe Koordinatörü Yusuf Aydın’a, Edremit İlçe Koordinatörü Ö. Faruk Tanrıtanır’a, Erciş İlçe Koordinatörü M. Arif Taşdemir’e, Çaldıran İlçe Koordinatörü M. Necip Çınarcı’ya, Gürpınar İlçe Koordinatörü Vural İnal’a ve Gevaş İlçe Koordinatörü Mehdi Tekce’ye plaket verildi.


Program sonunda bir açıklamada bulunan Proje Genel Koordinatörü Bülent Veziroğlu, ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesi kapsamında 26 farklı branşta 208 kültür, sanat ve spor kursları gerçekleştirildiğini ifade ederek, “9 gençlik merkezi ve 12 farklı tesiste verilen kurslardan toplam 5 bin 846 genç faydalandı. Gençlik merkezlerine; kültür, sanat, spor ve müzik kurslarında kullanılmak üzere 403 adet müzik aleti, 6 bin adet spor malzemesi ve 2 bin adet kültür-sanat malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi. Kurslarda verilen eğitimler sonrası gençlerin katılımı ve katkılarıyla spor turnuvaları, sergiler, gösteriler gerçekleştirildi ve çeşitli branşlarda gençler tarafından birçok başarıya imza atıldı” dedi.


Proje kapsamında 495 Vanlı gencin İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik şehirlerini kapsayan 7 günlük ‘Tarih-Kültür Gezileri’ne katıldığını belirten Veziroğlu, “İl içi gezileri kapsamında ise bin 650 gencimiz, ‘Van Tarih-Kültür Gezisi’ ve ‘Van Gölü Havzası Kültür Gezisi’ne katıldı. Ekim ayında sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan bölgelerden davet edilen 450 genç, ‘Van Şehir Gezisi’ programıyla şehri gezdi. Proje süresince toplamda 2 bin 580 gencimiz gezi programlarından faydalandırıldı” ifadelerini kullandı.


Proje kapsamında yine eğitime destek amacıyla ilçe kaymakamlıklarıyla işbirliği içerisinde sürekli eğitim merkezlerinin tadilatlarını gerçekleştirerek mekân iyileştirmelerinin sağlandığını dile getiren Veziroğlu, “Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerindeki sürekli eğitim merkezlerinde üniversiteye hazırlanan 550 gencimize üniversiteye hazırlık kitapları, soru bankası, deneme kitapçıkları, yaprak testler ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hazırlık setleri dağıtımı yapılarak üniversite hazırlık yolundaki gençlere katkı sunuldu. Ayrıca sosyal etkinlikler çerçevesinde ilçelerdeki sürekli eğitim merkezlerinden davet edilen 480 genç, ‘Sinema ve Gezi Organizasyonu’ programıyla stres atma imkanı buldu ve gençlerin motivasyonları artırıldı. Bunun yanında Van’ın ve ülkemizin değerlerini anlatan toplam 25 bin kitap basımı gerçekleştirilerek, bu kitaplar gençlik merkezleri ve okullarda dağıtıldı. Bu kapsamda ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesiyle bir yılda kurslar, eğitimler, geziler, kitaplar, yarışmalar, şenlikler ve diğer etkinlikler aracılığıyla 25 binden fazla gence erişilerek, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
  1. kültür
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