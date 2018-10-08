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Van'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

FETÖ operasyonunda örgüt içi haberleşmede ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları belirlenen 19 askeri personel gözaltına alındı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:15
Van'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme yöntemlerini kullandıkları ortaya çıkarken konuya ilişkin 19 askeri personel gözaltına alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; 08 Ekim 2018 günü Van Merkezli Afyonkarahisar, Trabzon, Mardin, İstanbul, Giresun, Amasya, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Isparta ve İzmir (14) illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda  (18)  şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari (1) şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:15
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Mardin
  4. Kahramanmaraş
  5. Konya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Isparta
  9. Giresun
  10. Gaziantep
  11. Burdur
  12. Amasya
  13. Afyon
  14. Van
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