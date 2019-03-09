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Van’da ev yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Van’da ev yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde ikamet eden Mehmet Özyalçın isimlivatandaşa ait evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
  1. doğa

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