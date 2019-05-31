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Van’da esnaf-doktor buluşması

Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (Van ESOB) ev sahipliğinde verilen iftarda, esnaf ve doktor buluşması gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:24
Van’da esnaf-doktor buluşması

Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (Van ESOB) ev sahipliğinde verilen iftarda, esnaf ve doktor buluşması gerçekleştirildi.


Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ev sahipliğinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına iftar verildi. Kocaeli-Van Dostluk Parkı’ndaki Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde verilen iftara VAN ESOB Başkanı İsa Berge ve birliğe bağlı oda başkanları ile yönetim kurulları, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, başhekim yardımcıları ve doktorlar katıldı. Burada konuşan VAN ESOB Başkanı İsa Berge, “Güzel kentimiz Van’a gelen doktorlarımıza sahip çıkacağız. Halkımıza büyük sağlık hizmetleri veren doktorlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız Van’ımıza hizmet veren esnafımız ile doktorlarımızı bir araya getirmektir. Dayanışma yemeğimiz ile hekimlerimize olan sevgimizi göstermek istedik. Katılım gösteren başta başhekimimiz Sebahattin Çelik Hocamız olmak üzere tüm doktorlarımıza, oda başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.



“Esnafımız ile buluşmak çok güzeldi”


Esnaf ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, “Büyük bir emek vererek doğunun incisi Van’ımıza sağlık hizmeti veren doktorlarımız ile yine Van halkına hizmet veren esnafımız ile buluşmak çok güzeldi. Katılım gösteren başta VAN ESOB Başkanı İsa Berge olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


VAN ESOB Başkanı İsa Berge ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni kutlayarak, herkese hayırlı bayramlar dilediler.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:24
  1. sanat
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