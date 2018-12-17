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Van'da erkek cesedi bulundu

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:07
Van'da erkek cesedi bulundu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Eşmepınar ve Yavuzlar mahalleleri kırsalında erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinden alınarak Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen ceset, otopsi için Van'a gönderildi.

Donarak öldüğü değerlendirilen cesedin yurda yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz bir göçmene ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:07
  1. Başkale
  2. düzensiz göçmen
  3. erkek cesedi
  4. van

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