Van’da ‘elma içi kurdu’ uyarısı

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma içi kurdu için uyarıda bulundu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl müdürlüğümüz teknik personellerince yapılan teknik çalışmalar, tahmin ve erken uyarı istasyonlarımızdan alınan veriler doğrultusunda, ilimizde elma iç kurduna karşı kimyasal mücadele zamanı gelmiştir. Elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 8 Haziran 2019, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde ise 9 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanması gerekmektedir. Bu konuda üreticilerimizin mücadelede kullanacakları bitki koruma ürünleri (ilaç) ve gerekli teknik bilgileri il ve ilçe müdürlüğünden öğrenebilirler. Ayrıca elma iç kurdu 1. döl 2. ilaçlama ile 2. döl ilaçlama zamanları bilahare duyurulacaktır” denildi.