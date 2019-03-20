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Van’da “Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu” kongresi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü öncülüğünde Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün organize ettiği "Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu” kongresinin açılışı gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Van’da “Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu” kongresi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü öncülüğünde Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün organize ettiği "Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu” kongresinin açılışı gerçekleştirildi.


Van YYÜ’de düzenlenen “Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu” kongresi, saygı duruşu yapıldıktan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. YYÜ Rektörlüğü öncülüğünde Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün organize ettiği kongrenin açılışında konuşan YYÜ Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, bu sempozyumun yapılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonuyla ilgili toplantıdayken karar verdiğini söyledi. Rektör Battal, "Toplantıda arkadaşlara mesaj atarak bir kongre yapmamız gerektiğini söyledim. Çünkü Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bizim bir geleneğimiz var. Türkiye’deki eğitim ile ilgili bütün sorunlara başından beri biz çok hassas davrandık ve bu konularda çok ciddi çalışmalar yaptık. Deprem döneminde birçok sorunla uğraşırken bile bir eğitim çalıştayı yaptık. Bu çalıştayın raporlarını da Milli Eğitim Bakanlığına sunduk" dedi.


Rektör Battal, 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili olarak Türkiye’deki bilim insanlarını, uzmanları çağırıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitimle ilgili konuları tartışıp, bunları yazılı bir eser halinde getirerek Türkiye’nin eğitim sistemini mercek altına almak istediklerini ifade ederek, "Bu yüzden bu çalışma, bu kongre çok önemli. İnanıyorum ki ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında önemli görüşler, önemli konular ortaya konulacak. Ve bunları da Milli Eğitim Bakanlığımıza yollayacağız. Bu sempozyumun yapılmasında bize desteğini esirgemeyen valimize teşekkür ederim. Ayrıca sempozyumda emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesine, DAKA’ya, Van Kültür ve Turizm Müdürümüze, ilçe kaymakamlarımıza, ilçe belediyelerimize, Milli Eğitim Müdürlüğüne, eğitim fakültesi dekanımıza, bu organizasyonun başından sonuna kadar zahmetini çeken Doç. Dr. Fuat Tanhan ve düzenleme kurulu ekibi ile siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fuat Tanhan da, kongreyle ilgili bilgiler vererek, kongreyi destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Tanhan’ın ardından Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Hasan Tevke de birer konuşma yaptı.


Konuşmaların ardından açılış konferansını veren Prof. Dr. Necmettin Tozlu, "Eğitim Vizyonuz Üzerine" başlıklı bir sunum yaptı. Sunumdan sonra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından düzenlenen "Çocuk Geline Hayır" temalı sergi protokol tarafından gezildi.


Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Edremit, Tuşba belediyeleri ile DAKA, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen kongrede; 8 salonda 140 bildiri sunulurken, 13 ayrı oturumda da eğitim vizyonu tartışılacak.


Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda akademisyenin katkı sunduğu kongreye Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
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