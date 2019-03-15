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Van’da ‘e-ihale’ eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından il genlinde bulunan kamu kuruluşlarındaki personellere ‘Elektronik İhale Mevzuat’ eğitimi verildi.

15 Mart 2019 Cuma 11:32
Van’da ‘e-ihale’ eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından il genlinde bulunan kamu kuruluşlarındaki personellere ‘Elektronik İhale Mevzuat’ eğitimi verildi.


Cumhurbaşkanlığı tarafından 100 günlük icraat programında yer alan Elektronik İhale (e-ihale) uygulamasını devreye alarak, Türkiye geneli bu sisteme en hızlı geçen sayılı belediyeler arasına girmeyi başaran Van Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda eğitici seminerler vermeyi de ihmal etmiyor. Van Valiliğinin destekleri ile Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) toplantı salonunda düzenlenen e-ihale mevzuat eğitim programına, il genelinde kamu kuruluşlarında çalışan ilgili personeller katıldı. Kamu İhale Kurumu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Niyazi Akbaşlı ve Osman kılıç tarafından verilen eğitim seminerinde açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Adnan Ergenç, eğitim seminerlerinin önemine değinerek, teknolojide yenilikleri takip ederek, sürekli eğitim seminerleri düzenlediklerini ifade etti.


Program, yapılan konuşmaların ve eğitim seminerinin ardından verilen ikramlarla sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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