Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri taşıyan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 65 EK 943 plakalı minibüs, Şemsettin Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 10 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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