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Van'da düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:09
Van'da düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine E.Ö'nün kullandığı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.

Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32'si Afganistan, 12'si Pakistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:09
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