0553 313 94 23

Van'da dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:06
Van'da dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde dağcılar, 2 bin 200 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmanış gerçekleştirip yabani hayvanlar için yem bıraktı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 24 kişilik dağcı grubu, çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Çomaklı Baba Dağı zirve tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılar, beraberinde getirdikleri yemleri, yaban hayvanları için belirli noktalara bıraktı.

Kulüp başkanı Ömer Demez, yaptığı açıklamada, kış boyunca, yabani hayvanlar için yem toplama ve doğaya yem bırakma etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

Dernek üyelerinden İlknur Turan da tırmanışın ardından hayvanlar için yem bırakmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:06
  1. Dağ tırmanışı
  2. doğaya yem bırakma faaliyeti
  3. van
  4. Yaban hayvanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018'de en çok bakkal, büfe ve market açıldı
    1. 2018'de en çok bakkal, büfe ve market..
    2. Kumpas soruşturmaları savcısına 15..
    3. Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar..
    4. Samsun açıklarında batan gemi
    5. Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ilk idmanına..
    6. "Ücretli plastik poşet uygulaması, AB..
    7. Yemenli tutuklular 15 gündür açlık..
    8. Yıllardır baktığı eşeği, yanağını..
    9. Saadet Partisi Adıyaman belediye..
    10. Altın fiyatları
    11. Gaziantep'te minibüs devrildi: 9 yaralı
    12. "İyi bir yolda ilerliyoruz"
    13. “Türkiye, kalitesi ile yazılım üssü..
    14. Sadakataşı’na Yemen desteği
    15. Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik
    16. "Nokta transferler yapacağız"
    17. 2018'de bakın en çok ne açıldı
    18. Böylesi görülmedi! Eşine kızıp ölmeden..
    19. 2018'de en çok yapılan iş belli oldu
    20. 1. Lig'de Ümit Özat bombası! Anlaşma..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti