0553 313 94 23

Van’da‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda başkanlığında ‘Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 4.

22 Şubat 2019 Cuma 13:44
Van’da‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda başkanlığında ‘Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.


İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantı; İl Müftülüğü, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP), İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, S.B.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Hekimleri Derneği, Van-Hakkari Tabip Odası, Kadın ve Demokrasi Derneği Van Temsilciliği, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Toplantıda ÇİM sorumlu hekimi Muhammed Taş tarafından ÇİM’in tanıtımı yapılarak, 2014 yılından bu yana hizmet verilen vakalara ilişkin verileri paylaştı.


Toplantıda, ÇİM işleyişinin daha kaliteli hale gelmesi ve farkındalık faaliyetlerindeki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin arttırılması yönünde kararlar alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:44
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaca avlayan 2 kişiye 12 bin lira ceza
    1. Karaca avlayan 2 kişiye 12 bin lira..
    2. Suudi Veliaht'tan üç ülkeye on..
    3. ‘’Pasaport yakarken mutluydunuz değil..
    4. Van’a 69 hekim atandı
    5. Uysal, “Bizim davamız memleket davası”
    6. "Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"
    7. Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor
    8. "Grip salgını bizim için şu an risk..
    9. MHP sahada daha da güçlü
    10. Aksa Akrilik’e, kurumsal yönetimin..
    11. UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon..
    12. Van’da‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu’..
    13. Gül kahvesi ile Isparta’yı dünyaya..
    14. Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül..
    15. Başkan adayı Özlü, “Düzce çok güzel..
    16. İnşaatta ruhsatsız silahlar ele..
    17. "2019, Afganistan barış sürecinde..
    18. Cuma hutbesinde "yaşlılara hürmet"..
    19. Kafa kafaya çarpışan araçtaki..
    20. Başkan Ay, “Gece yarısına kadar..
    21. Galatasaray’ın bu sezonki Avrupa..
    22. Mehmetçiklerin yemin töreni heyecanı
    23. BUSKİ laboratuvarlarına TÜRKAK’tan tam..
    24. HDP Ağrı belediye eş başkan adayına..
    25. Saat kulesinin şalteri yanmış
    26. Çukurcalı esnaftan Kaymakam Ayca’ya..
    27. Alanya’da telef olmuş binlerce balık..
    28. Nihat Zeybekci: "İzmir gelişim..
    29. Sivil toplum kuruluşlardan Başkan..
    30. PTT Fatsa’da 7. şubesini açtı
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...