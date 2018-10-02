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Van'da bulundu! O da 'kırmızı listede' ama terörist değil

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp İlçesi'nde bulunan kırsal bölgeye operasyon düzenledi.

02 Ekim 2018 Salı 17:39
Van'da bulundu! O da 'kırmızı listede' ama terörist değil

Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Özalp İlçesi'nin kırsal bölgelerine operasyon düzenledi. Operasyon devam ederken, bir asker taşların arasında nesli tükenmek üzere olduğu için kırmızı listeye alınan Arap Tavşan'ı buldu. Askerler, yaralı tavşanı İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekime getirdi.

Kuyruğundan yaralanan tavşana ilk mühadaleyi yapan Veteriner Hekim Mehmet Uğur Öztürk, "Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda kuyruğundan yaralı olarak bize getirilen tavşanın ilk tedavisini yaptık. Daha sonra YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Arap tavşanı, çok fazla bilinen bir tavşan türü değildir ve ilk karşılaştığınızda ne olduğunu bir türlü kestiremezsiniz. Kulakları tavşan gibi, arka ayakları kanguru ve fare gibi gövdesi olan Arap Tavşanı, nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede olup koruma altındadır" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:39
  1. tavşan

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