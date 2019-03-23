Van’da borçsuz belediyecilik dönemi Tuşba ile başladı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, hizmete sundukları mega projelere rağmen tek kuruş borçlarının olmadığını açıkladı.

Gerçekleştirilen örnek projelerle Van’ın yükselen yıldızı olan Tuşba Belediyesi, 2014-2019 yılları arasında sıfır borçla kasasını kapatıyor. Van’da gönül belediyeciliğin en iyi örneğini gösterdiklerini ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe, “Yaptığımız binlerce mega projeye rağmen borçsuz, harçsız bir belediye var. Örnek belediyecilik konusunda bize bu imkanı sağlayan halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yüzlerce kalıcı eseri kente kazandırıp şeffaf ve hesap verilebilirlik bir yönetimle ‘borçsuz belediye’ dönemini başlattıklarını dile getiren Başkan Özgökçe, “Tuşba Belediyesi olarak halkımıza şeffaf, hesap verilebilirlik bir yönetim sergilemek amacıyla tüm billboardlarda, bez afişlerde yapmış olduğumuz harcamaların kalem kalem bütün gelir ve giderlerimizi insanlarımızın huzuruna sunuyoruz. 2014-2019 yılları arasındaki birim birim yapmış olduğumuz bütün çalışmaları gerek denetim komisyonlarımız, gerek Sayıştay, gerekse de İçişleri Bakanlığından gelen bütün müfettişlerimiz Tuşba Belediyesinin bütün faaliyetlerinin mevzuata uygun ve yasal çerçevede olduğunu görmüşlerdir. Bugüne kadar tek bir kuruş borcu kalmaksızın gerekli olan hizmetlerin karşılığını bizlere sağlayan yüklenici firmalarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Gönül belediyeciliğin en güzel örneğini gösterdik”

Gönül belediyeciliğin en güzel örneğini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Özgökçe, “Bizlerle çalışanların tek bir kuruş alacağı olmadığı gibi, ne bir araç gereçlerimizde, ne bir santimetre yerimizde ne bir haciz, ne de ipotek uygulanmamıştır. Tertemiz aldığımız bir belediyeyi, yine üzerine çok şey katarak gönül belediyeciliğin en güzel örneğini gösterdik. Bugün hizmete kazandırdığımız bütün eserleri yıllık gelirlerimizle birlikte billboardlarda gösteriyoruz. Gelen bütçenin yüzde 65’ini yatırımlara, yüzde 35’ini ise cari giderlerimiz olmak üzere bunun büyük kısmını vatandaşımıza yatırım olarak kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Mega projelere rağmen borçsuz bir belediye var”

Herhangi bir borçlarının olmadığı gibi alacaklarının olduğunu açıklayan Özgökçe, “Yaptığımız binlerce mega projeye rağmen borçsuz, harçsız bir belediye var. Örnek belediyecilik konusunda bize bu imkanı sağlayan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu beytülmaldir. Tek bir kuruşu dahi zayi edilmeden yerli yerinde kullanılması gereklidir. Bir kuruş vergi borcumuz yok. Çalışmış olduğumuz yerlerle her hangi bir borcumuz olmadığı gibi alacağımız var” dedi.