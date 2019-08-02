Van’da bodrum yangını Van merkez İpekyolu ilçesinde bir iş yerinin bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir iş yerinin bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak’ta bulunan bir işyerinin bodrumunda yangın meydana geldi. Elektrik panosundan dolayı çıkan yangın, iş yeri sahibi tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, i.erideki duman ise tahliye edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.