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Van’da bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Van’da bir bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışması sonucu teslim oldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:20
Van’da bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Van’da bir bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışması sonucu teslim oldu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, BTÖ mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Temmuz 2019 tarihinde, bir BTÖ mensubu Başkale ilçe kırsalından kaçarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur. BTÖ mensubu, kendisi ile yapılan ilk mülakatta; teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığı, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu, ideolojik anlamda inançlarını büyük oranda yitirdiklerini, sözde ‘Başkale Gücü’ grubundan 2 teröristin geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olmasının kendisini cesaretlendirdiğini, örgütte moralsizlik, tükenmişlik, çaresizliğin dayanılmaz boyuta ulaştığını, BTÖ mensuplarının kaçmak için uygun zaman ve zemini kolladıklarını ve teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156’yı aramalarının kendileri için faydalı olacağını ifade etmiştir. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile BTÖ mensubu gözaltına alınarak tahkikata başlanılmış olup, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:20
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