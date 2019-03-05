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Van’da “Bir Milyon Amatör Denizci” projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen “Bir Milyon Amatör Denizci” projesi, Van’da da hayata geçiyor.

05 Mart 2019 Salı 18:03
Van’da “Bir Milyon Amatör Denizci” projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen “Bir Milyon Amatör Denizci” projesi, Van’da da hayata geçiyor.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamayı hedefleyen projenin startı verildi. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ‘Amatör Denizci Belgesi’ ile ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve il milli eğitim şube müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van’ın turizmi açısından Van Denizi’nin önemli bir değer olduğunu, söz konusu proje ile bunun ihya olacağını söyledi. Vatandaşların Van Denizi ile daha fazla buluşması ve bundan yeterli düzeyde faydalanması için bu çalışmayı önemsediklerini belirten Tevke, “Umarım bu ve benzeri çalışmalar sayesinde insanlarımız, gençlerimiz Van Denizi ile daha fazla bütünleşir ve kıymetini daha iyi bilir. Van Denizi bu bölge için, bölgenin turizmi için önemli bir nimet. Fakat yeterli düzeyde faydalanılmıyor. Amatör denizci belgesi sayesinde insanlar kiralayacağı teknelerle veya sahip oldukları teknelerle bir doğa harikası olan Van Denizi ile adeta kucaklaşacak. Bugün en yakın İtalya’da insanların bir evi, bir arabası, bir teknesi var. İtalyanlar hafta sonu tekneleriyle Adriyatik Denizi’ni gezer. Bizim insanımızın İtalyanlardan ne eksiği var. Van Denizi’nin Maldiv sahillerinden daha güzel kıyıları var. Fakat bu kıyılara ancak teknelerle gidilebiliyor. Bunun yanı sıra önemli olan diğer bir husus ise, Van’da tekne üretimi yaygınlaşacak. Bu da yeni bir iş sahası, yeni bir istihdam sağlayacak. Dolayısıyla her mevsim Van Denizi canlı kalacak. Kışın bile insanlar Van Denizi’ni gezme fırsatı bulabilecek” dedi.


Toplantıda, ‘Amatör Denizcilik Belgesi’ ile bilgili bilgiler veren Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın ise, bu projenin Van ilinde hayata geçirilmesinin son derece isabetli olduğunu söyledi. “Denizci Ülke, Denizci Millet’ sloganı ile başlayan proje çerçevesinde Van ilinde ilk etapta 5 bin kişiye ‘Amatör Denizci Belgesi’ vermeyi planladıklarını belirten Aydın, proje doğrultusunda teorik ve pratik eğitimlerin verileceğini, söz konusu belge için 18 yaş üstü her kesin başvuru yapabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:03
  1. doğa
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