0553 313 94 23

Van'da bir asker silah kazasında şehit oldu

Şehit uzman çavuşun naaşı, törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
Van'da bir asker silah kazasında şehit oldu

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, silah kazasında şehit oldu.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görevli şehit Uzman Çavuş Karakuzu için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin naaşı, törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Törene şehidin yakınları ile Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Vekili Albay Uğur Özmen katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
  1. Kenan Karakuzu
  2. şehit
  3. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    1. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    2. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    3. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    4. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    5. Bir ayet... Bir hadis...
    6. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    7. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    8. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    9. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    10. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    11. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    12. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    13. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    14. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    15. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    16. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    17. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    18. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    19. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    20. Gebelik tümörü nedir?
    21. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    22. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    23. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    24. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    25. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    26. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    27. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    28. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    29. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    30. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti