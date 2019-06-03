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Van'da bin 250 aileye gıda yardımı

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:59
Van'da bin 250 aileye gıda yardımı

VAN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi, ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi bin 250 aileye gıda yardımında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, vakıf her yıl olduğu gibi bu yıl da faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, kıyafet, gıda ve ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli yardımlarda bulunuyor.

İHH Van yetkilisi İbrahim Çinkılıç, hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl da ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini vurgulayan Çinkılıç, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl ramazan vesilesiyle bin 250 aileye kumanya, zekat ve fitre dağıtımı yaptık. 300 yetime bayramlık giysi aldık. İhtiyaç sahibi 250 çocuğa oyuncak hediye ettik. 3 ayrı iftar programı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizle iftar yaptık. Vakfımız bu yıl 'Ramazan Birlikte Güzel' sloganıyla Türkiye'den yola çıkarak Afrika'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Uzak Asya’ya, farklı iklim ve coğrafyalarda 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalışmıştır. Biz de Van İHH olarak bu çalışmaların tümüne destek olduk. Tüm bağışçı ve gönüllülerimize teşekkür ederiz."




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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:59
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