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Van’da ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ sertifika töreni

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” projeleri kapsamasında Van’da gerekli koşulları sağlayan okullara sertifikaları törenle verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
Van’da ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ sertifika töreni

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” projeleri kapsamasında Van’da gerekli koşulları sağlayan okullara sertifikaları törenle verildi.


İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törene; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekke, Van İl Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, ilçe sağlık müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve sertifika almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar kapsamında 169 okulun daha “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazandığını söyledi. Tevke,“Okulların standartlarını yükseltme adına yaptıkları çalışmalardan dolayı başta İl Sağlık Müdürümüz ve değerli ekibine, ilçe milli eğitim müdürlerimize, değerli okul müdürlerimize ve aynı zamanda bu çalışmalara destek veren yardımcı hizmetler personelimize teşekkür ediyorum” dedi.


Van İl Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal ise, başta obezite olmak üzere dünyada bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların hızla arttığını söyleyerek, “Dünya Sağlık Örgütünün 2018 verilerine göre ülkemiz obezite ve şeker hastalığında Avrupa’da ilk sırada gelmektedir. Bu hastalıkların okul çağı çocuklarında görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu amaçlar kapsamında ilimizdeki okullarımızdan,2018-2019 eğitim öğretim yılında 149 Beyaz Bayrak, 90 Beslenme Dostu Okul başvurusu yapılmıştır. Bu müracaatları değerlendirmek üzere yapılan saha çalışmalarında; 110 Beyaz Bayrak ve 79 Beslenme Dostu Okul sertifikası şartları taşıyan okullara verilmiştir” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda’nın Beyaz Bayrak ve Beslenme Tostu Okul bilgilendirme sunumunun ardından tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve sertifika töreni ile program son buldu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
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