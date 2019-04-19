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Van’da Berat Kandili idrak edildi

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın ederek, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

19 Nisan 2019 Cuma 21:36
Van’da Berat Kandili idrak edildi

Van’da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın ederek, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.



Van İl Müftülüğü tarafından ‘on bir ayın sultanı’ Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentin merkez camisi olan Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen çok sayıda vatandaş namaz kılarak, dua etti. Şaban ayının 14’üncü gününü 15’ine bağlayan gecede kutlanan Berat Kandili nedeniyle camilerde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid’i Şerif okundu, dualar edildi.



Programda gecenin öneminden bahseden Van İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti, Berat gecenin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu belirtti. Müftü Yardımcısı Kesti, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:36
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