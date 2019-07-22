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Van’da ‘aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltmak’ konulu toplantı

Van İl Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlığının korunması ve hastalıkların oluşumunun önlenmesi amacıyla Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı kapsamında tuz ve şeker tüketiminin önerilen seviyelere düşürülmesi için bir toplantı düzenledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28
Van’da ‘aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltmak’ konulu toplantı

Van İl Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlığının korunması ve hastalıkların oluşumunun önlenmesi amacıyla Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı kapsamında tuz ve şeker tüketiminin önerilen seviyelere düşürülmesi için bir toplantı düzenledi.


Van Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; pastacılar, lokantacılar, fırıncılar ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı işletme sahipleri ile gönüllü işletmelerin yetkilileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu (TLKPTF) ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) arasında aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin 28 Şubat 2019 tarihinde protokol imzalandığını hatırlattı.


Van İl Sağlık Müdürlüğü ile işletmeler arasında çalışmaların başlatılması ve sürdürülmesi yönünde kararlar alınmasıyla toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28
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