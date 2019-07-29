0553 313 94 23

Van'da "aromatik ve tıbbi bitki" hasadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce yetiştirilen aromatik ve tıp alanında kullanılan bitkilerin hasadına başlandı - Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: - "Deneme alanlarımızda ekilen ürünleri A'dan Z'ye çiftçilerimizle paylaşmak, onlara neler yapıldığı konusunda bilgiler vermek istiyoruz"- Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk: - "Bu bölgede ülkesel yağ ihtiyacımızı nasıl giderebiliriz diye farklı yağ bitkilerini burada yetiştirme olanaklarını deniyoruz"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
Van'da "aromatik ve tıbbi bitki" hasadı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünce yetiştirilen aromatik ve tıbbi alanda kullanılan bitkilerin hasadına başlandı.

Kampüs yerleşkesinde 100 dönümde kurulan bahçede, aromatik ve tıbbi bitkilerin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlayacak yağ bitkilerinin üretiminin artırılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Bahçedeki hasada katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından 5 dönüme ekilen 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadının yapılacağını anlattı.

Amaçlarının tarım ve hayvancılık bölgesi olan Van'da ekili ürünlerin çeşitliliğini artırmak olduğunu ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Bölge halkı hep şunu söylüyor; 'Van'da hayvancılık ve tarım 80'li yıllara göre daha azalmış durumda.' Tabii bunun birçok sebebi var. Aslında önemli sebeplerinden biri Van'da geçmiş yıllara göre tarım arazileri yeterince ekilmiyor. Çiftçilerimiz tarım arazileri konusunda yönlendirilmiyor. Bölgemizde hayvancılık yapanlar, yem fiyatlarının yüksek olması ve yaptıkları çalışmaların maliyetini kurtaramamaktan şikayet etmektedirler. Bunların bir döngü içerisinde birbirini desteklemesi lazım."

YYÜ Ziraat Fakültesinin ekilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Şevli, "Deneme alanlarımızda ekilen ürünleri A'dan Z'ye çiftçilerimizle paylaşmak onlara neler yapıldığı konusunda bilgiler vermek istiyoruz. Ziraat Fakültemizdeki hocalarımız bu çabayı gösteriyorlar." diye konuştu.

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de yaklaşık 5 dönümlük arazide sadece tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmediklerini aktararak, "Bu bölgede ülkesel yağ ihtiyacımızı nasıl giderebiliriz diye farklı yağ bitkilerini burada yetiştirme olanaklarını deniyoruz." dedi.

Tunçtürk, "En büyük sıkıntılarımız hayvansal yem kaynaklarımız. Hayvansal yem kaynakları için silajlık mısır yetiştiriyoruz. Bu bölgede özellikle hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması için silajlık mısır konusunda ön ayak olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk de bahçedeki çalışmaların amacına ulaştığını dile getirerek, "Buradaki amacımız bölgemizin üretim desenine yeni alternatif bitki sunmaktı. Bu amacımıza, yaptığımız adaptasyon çalışmalarıyla ulaşmış olduk." şeklinde konuştu.

Bahçenin gezilmesinin ardından davetlilere hasadı yapılan melisa çayı ikram edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
  1. aromatik
  2. bitki
  3. van
  4. yağlar
  5. YYÜ
  6. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert cevap!
    1. KKTC'den Yunanistan Başbakanı..
    2. "Cumhurbaşkanımızdan aldığım ödül 40..
    3. Türkiye'yi heyecanlandıran yerli motor..
    4. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne cam..
    5. Altının kilogramı 257 bin 100 liraya..
    6. Yunanistan’ın çiçeği burnunda..
    7. Fındık üreticilerine “Mahsulü erken..
    8. AB mahkemesinden nükleer santral kararı
    9. Umurlu’da hayvan satış alanı açılacak
    10. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 4..
    11. Üzüm işçilerinin beklediği fiyatlar..
    12. Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile..
    13. AK Parti Şanlıurfa’da toplanıyor
    14. Şanlıurfa'daki silahlı kavga
    15. “Türkiye reformlarla dünyada ilk 10..
    16. Üzerine cam kaplama parçası düşen..
    17. Eğitimci Gülsar’ın ‘Nar Tanesi..
    18. Sakarya’da afetlere karşı Stratejik plan
    19. Başkan Kılınç’tan Besni-Gölbaşı..
    20. BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme"..
    21. Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden..
    22. Sungurlu’da Termometreler 45 dereceyi..
    23. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi..
    24. Elazığ’da uygulamalı girişimcilik..
    25. Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine..
    26. Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan,..
    27. Köy meydanındaki cinayetin zanlısı..
    28. Güney Marmara'da depreme hazırlık için..
    29. Galatasaray'dan Koç'a boykot kararı!
    30. TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’