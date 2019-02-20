0553 313 94 23

Van’da ‘Altın Damla’ projesi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Altın Damla’ projesi kapsamında tiyatro etkinliği düzenledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:15
Van’da ‘Altın Damla’ projesi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Altın Damla’ projesi kapsamında tiyatro etkinliği düzenledi.


İnci Kefali İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tiyatro gösterimi öncesinde proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, projenin amacının; genç kuşaklarda su tüketim bilinci oluşturmak ve kullanım fazlası suyun azaltılmasını sağlayarak israfın önüne geçilmesi için bir kültür oluşturmak olduğunu söyledi. Suyun yaşamın en temel gereksinimi olduğunu vurgulayan Tekataş, “İnsan vücudunun yüzde 70’inden fazlası ve yine dünyamızın yüzde 75’inden fazlası sudur. İnsan ruhu belki bir ya da iki hafta yemeksiz kaldığında yaşayabilir, ama iki gün susuzluğa dayanmıyor. Bu nedenle su, çok önemlidir” dedi.


Çocuklara suyun kullanımı noktasında nasihatlerde bulunan Tekataş, “22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle böyle bir etkinlik yaparak farkındalık oluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, su tasarrufu başta olmak üzere her konuda insanların tasarruflu davranması gerektiğine vurgu yaparak, “Bugün petrol için birbirleriyle mücadele eden insanlar, yakın bir gelecekte su için mücadele edecekler. Onun için damlası dahi önemli olan suyun tasarruflu kullanılması gerekiyor” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından tiyatro gösterimiyle devam eden program, öğrencilere kitapçık ve broşür dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.


Öte yandan, proje hakkında bilgi aktaran yetkililer; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde en fazla öğrenci sayısına sahip 22 ilk ve ortaokulunun proje okulu olarak belirlendiği ve bu okullarda suyun kaynaktan musluğa uzanan öyküsü, suyun canlılar ve gezegenimiz için önemi, nasıl tasarruf edileceği ve korunacağı konularında; animasyon, çizgi film gösterimi ve fiziksel şartları uygun olan okullarda da tiyatro gösterisi yapılacağını belirttiler. Proje okullarında su tasarrufuna dikkat çekmek için afiş ve broşür çalışmalarının yanında; ıslak alanlarda da tasarrufu hatırlatacak doğru el yıkama talimatları uygulamaları yapılacağı ve Van merkez ve ilçelerinde son bir yılda kişi başı tüketimde hijyeni de sağlayarak en fazla su tasarrufu sağlayan ilk veya ortaokulunun bütün musluklarının sensörlü tip musluklar ile değiştirileceğini dile getiren yetkililer, proje okullarında eğitim verilen tarihin su tüketim endeksi ile yirmi gün sonraki son su tüketim endeksinin okunması sonucunda kişi başı tüketimde hijyeni de sağlayarak en fazla su tasarrufu sağlayan ilk veya ortaokula su sebili hediye edileceğini söylediler. Yarışmaya konu ödüller ve katılımcılara desteklerinden dolayı sunulacak muhtelif ödüllerin 22 Mart Dünya Su Günü düzenlenecek olan ‘Proje Kapanış ve Ödül Gecesi’nde takdim edileceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, proje kapsamında yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşılması hedeflendiği ve kişi başı birim su tüketim verilerinde minimum yüzde 30 - 50 civarında bir su tasarrufunun hedeflendiğini belirttiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:15
  1. fotoğraf
  2. kitap
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurşunlu’da Muhtarlar Toplantısı
    1. Kurşunlu’da Muhtarlar Toplantısı
    2. "Kendimizi zengin etmek için..
    3. Yılmaz: Birliğimiz, beraberliğimiz..
    4. Cizre’de ‘Işığımızla her alanda..
    5. Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla..
    7. Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki..
    9. Altın tahvili ve altına dayalı kira..
    10. Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı’na..
    11. Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti..
    12. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
    13. HKÜ’de stratejik planlarını..
    14. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    15. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    16. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    17. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    18. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    19. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    20. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    21. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    22. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    23. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    25. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    26. Festival öncesi davul zurna ile..
    27. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    28. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    29. Başkan Türel Google Trends..
    30. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı