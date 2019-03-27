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Van'da 95 düzensiz göçmen yakalandı

27 Mart 2019 Çarşamba 14:13
Van'da 95 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 95 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında fark ettiği yaya grubunu durdurdu.

Kontrollerde 95 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.





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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:13
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