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Van’da 85 kaçak şahıs yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 85 kaçak göçmen yakalandı.

01 Mart 2019 Cuma 11:04
Van’da 85 kaçak şahıs yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 85 kaçak göçmen yakalandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Haydarbey Mahallesi Erciş-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında bir aracın “Dur” ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Yapılan takip sonucu durdurulan minibüste yapılan kontrol ve aramada; 26 Afganistan ve 26 Pakistan olmak üzere 52 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 2 organizatör ise yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan, Özalp Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Mollahasan Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli minibüste yapılan kontrol ve aramada ise; 26 Afganistan, 6 Bangladeş ve 1 İranlı olmak üzere 33 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 1 organizatör ise gözaltına alındı.


Yabancı Uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:04
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