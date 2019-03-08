Van’da ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ sergi Van’ın İpekyolu ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla sergi açtı.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla sergi açtı.

Park AVM’de düzenlenen serginin açılışına İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Eşref Yıldız, Okul Müdürü Kamuran Deniz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İpekyolu Belediyesi ve Özel Lokman Hekim Hastanesinin desteklediği ve 70 eserden oluşan serginin pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacağını dile getiren Okul Müdürü Kamuran Deniz, öğrencilerin bu özel güne dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Toplumsal farkındalığı arttırmak adına gerçekleşen sergiye okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu resimler vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.

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