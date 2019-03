Van’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle personellerine gül dağıtarak günlerini kutladı.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Personel ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, çalışanları tek tek ziyaret ederek günlerini kutladı. Açıklamalarda bulunan Sünnetçioğlu, "Ailelerimizin temel direği, sevgi ve hoşgörü simgesi kadınlar, artık hayatın her safhasında aktif yer alıyorlar. Sevgileriyle koruyan, büyüten, yol gösteren ve toplumumuzdaki her bireyin yaşamına şekil veren, her zaman kadınlarımız olmuştur. Peygamber Efendimizin kadınlara verdiği önem, İslâm dini kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını hiçbir nizam ve sistemin veremediği müstesna bir makama sahip kılmıştır. Bu vesileyle müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan bayan çalışanlarımızda gösterdikleri özverili çalışmalarla her zaman gücümüze güç katmaktadırlar. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.