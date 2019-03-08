Van’da ‘7 Kadın 7 Bölge Başarı Hikayeleri’ programı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) AB Bilgi Merkezi ve Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ‘7 Kadın 7 Bölge Başarı Hikayeleri’ programı düzenlendi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, kadınların fiziksel olarak narin, yaradılışlarının altında engin bir dayanıklılık, üretkenlik ve derinlik barındırdıklarını ifade ederek, “Bu özelliklerinden dolayı insanlığın kalbi de, duygusu, estetiği de kadınlarımız değil midir? Hayatın temel anlamı, hissettiklerimiz ve duygularımız değil midir? İnsanlar arasında var olan güzel hasletler ve özellikle de sevgi, aslında yüce Allah’ın kendi özelliklerinin insanlardaki minicik yansımaları değil midir? Bu sevgi kimi zaman bir eşin diğerine, kimi zaman bir ananın evladına, kimi zaman öğretmenin öğrencisine ve en önemlilerinden birisi de talep edilenin kendisinden yardım bekleyenlere duyduğu sevgi ve şefkat olarak günlük hayatımızda yer bulmaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından program; moderatörlüğünü Ankara’dan katılan AB Uzmanı Derya Sevinç’in sunduğu ve İzmir’den bölgesinden Moda Tasarımcısı Ayşen Özyürek, Antalya bölgesinden Beyin Cerrahisi ve Türkiye’nin en genç kadın profesör unvanını alan Gamze Tanrıöver, Samsun bölgesinden sivil toplum örgütü yöneticisi Yeşim Gülsoy Altınsaç, Trabzon bölgesinden Kadın Sanatçılar Derneği Kurucusu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Şükran Üst, İstanbul bölgesinden iş kadını Şule Gökırmak ve Van bölgesinden YYÜ Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Sema Sancak’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘7 Kadın 7 Bölge Başarı Hikayeleri’ ile sona erdi.