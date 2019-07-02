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Van’da 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:00
Van’da 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi İskele Mahallesi İskele Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kamyonetin durduruldu belirtildi. Kamyonette yapılan aramada, kasanın altına özel yapılmış hidrolikli damper sistemiyle zulalanmış toplam 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili C.B. isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:00
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