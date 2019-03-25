Van’da 69 kaçak göçmen yakalandı Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 69 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 69 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında, Yolmaçayır Mahallesi sınırlarında şüpheli bir grup insanın yaya olarak hareket ettiği tespit edildi. Bunun üzerine yapılan müdahale sonucunda 47 Afganistan, 19 Pakistan, 2 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 69 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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