0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Van'da 6 erkek cesedi bulundu

Başkale ilçesinin İran sınırında donarak öldüğü belirlenen 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

12 Nisan 2019 Cuma 20:01
Van'da 6 erkek cesedi bulundu

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 14.00 sıralarında Başkale ilçesi İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki Gelenler Mahallesi Güllük Hudut Karakol Komutanlığına yaklaşık 2 kilometre mesafede kimliği henüz belirlenemeyen 2 düzensiz göçmenin cesedinin tespit edildiğini söyledi.

Bunun üzerine güvenlik güçlerince bölgede yapılan arama tarama çalışmaları sırasında Sultançayır Dere yatağında yüzer metre arayla donmuş 4 erkek cesedi daha bulunduğunu belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Uyruğu tespit edilemeyen cesetlerin 20-25 yaşlarında olduğu, ilk belirlemelere göre ölüm olayının kışın meydana geldiği, karların erimesi sonrası cesetlerin ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimizce bölgede arama çalışmalarına devam edilmektedir. Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan cesetler ileri tetkik ve otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 20:01
  1. Başkale
  2. ceset
  3. düzensiz göçmen
  4. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
    1. FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
    2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    3. Diyanet hac fiyatları ne kadar?..
    4. Sinop’ta ’lenox’ bitkisi üretilmeye..
    5. Etiyopya'da üst düzey 59 yetkili..
    6. YSK'nin Keskin ilçesinde seçimlerin..
    7. Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 -..
    8. AK Parti MKYK Toplantısı
    9. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 -..
    10. Bakan Albayrak: “Türkiye’nin küresel..
    11. AK Parti MKYK Toplantısı
    12. Suriye sınırına komando takviyesi
    13. Ali Çetinbaş’tan rekor bir oyla başkan..
    14. Suriyeli ve Türk çocuklar,..
    15. CHP ve HDP reddetmişti! Mazbata verildi
    16. Varto’da feci kaza: 11 yaralı
    17. Türk Telekom personel alımı 2019 |..
    18. Trump, UCM'nin Afganistan kararını..
    19. "Döviz girdisinde fındığın Türkiye'ye..
    20. Trafo direğinde feci ölüm
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir