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Van’da 57 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:09
Van’da 57 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 12, Başkale’de 11, Çatak’ta 32 ve Gürpınar ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:09
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