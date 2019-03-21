0553 313 94 23

Van’da 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:43
Van’da 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran-Muradiye karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada, 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bizim Toptan'dan 17. yıla özel kampanya
    1. Bizim Toptan'dan 17. yıla özel..
    2. Dul ve yetim maaşı için iki önemli..
    3. Konya’da sit alanında kaçak kazıya..
    4. Online mobilya satışı son 3 yılda..
    5. QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış..
    6. Çalışmayan SSK’lı olamaz
    7. Beyazıt'ta halk otobüsü yaya yoluna..
    8. Millilerin rakibi Arnavutluk’u..
    9. ’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi
    10. Sigarayı bırakmanın yol haritası
    11. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
    12. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
    13. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
    14. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    15. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
    16. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
    17. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
    18. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
    19. Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye..
    20. Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya..
    21. “Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın..
    22. Turkcell'den tarımsal sulamada yüzde..
    23. Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı:..
    24. AB’den Google’a 1,4 milyar euro’luk ceza
    25. Küçükçekmece’nin büyüklerine vefa
    26. Devlet kurumları Acıpayam için..
    27. "Türk futbolunun her türlü gelişmeden..
    28. Beylikdüzü'ndeki teknenin alabora..
    29. BTP adayı Pak’tan Türk-İş’e ziyaret
    30. Yeni hattı bir haftada 3,3 milyon kişi..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!