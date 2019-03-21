Van’da 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran-Muradiye karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada, 541 adet uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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