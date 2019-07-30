Van’da 520 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın koltuk altlarındaki gizli bölmede 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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