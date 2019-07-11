Van’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan takip sonucunda durdurulan şüpheli araçta yapılan kontrol ve aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.