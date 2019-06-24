Van’da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Özalp karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve yapılan takip sonucu terk edilmiş olarak bulunan araçta 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Meydana gelen olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahsı yakalama çalışması devam ediyor.

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