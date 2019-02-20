Van’da 495 kilogram kaçak çay ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir kargo firmasına ait araçta 495 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir kargo firmasına ait araçta 495 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van - Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine özel bir kargo firmasına ait bir aracı durdurulduğu belirtildi. Kamyonda yapılan aramada, çuval ve koliler içerisinde 495 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Olayla ilgili araç şoförü ve firma yetkilileri olmak üzere 3 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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