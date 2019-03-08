Van’da 42 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 2, Başkale’de 20, Muradiye’de 6 ve Saray ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı beklenirken, rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van’da 6, Hakkâri’de 4, Bitlis’te 1 ve Muş’ta ise 3 derece olması beklenmektedir” denildi.